Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист - РИА Новости, 02.10.2025
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала РИА Новости юрист по договорной... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02
2025-10-02T03:44:00+03:00
2025-10-02T03:44:00+03:00
Ольга Владимирова
общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.
"С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха", - сказала Владимирова
Она отметила, что в октябре будет 23 рабочих дня, поэтому финансовые потери при уходе в отпуск можно свести к минимуму.
"Выгодными периодами для отдыха являются те месяцы, в которых по производственному календарю больше всего рабочих дней", - объяснила эксперт.