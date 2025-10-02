Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.

"С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха", - сказала Владимирова

Она отметила, что в октябре будет 23 рабочих дня, поэтому финансовые потери при уходе в отпуск можно свести к минимуму.