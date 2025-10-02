Рейтинг@Mail.ru
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист - РИА Новости, 02.10.2025
03:44 02.10.2025
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист - РИА Новости, 02.10.2025
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала РИА Новости юрист по договорной... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:44:00+03:00
2025-10-02T03:44:00+03:00
ольга владимирова
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ольга владимирова
Ольга Владимирова, Общество
Октябрь будет самым выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист

Юрист Владимирова назвала октябрь самым удачным месяцем для ухода в отпуск

© iStock.com / martin-dmДевушка в гостиничном номере
Девушка в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / martin-dm
Девушка в гостиничном номере . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Октябрь будет самым удачным месяцем для ухода в отпуск с точки зрения выгоды среди оставшихся в 2025 году месяцев, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права hh.ru Ольга Владимирова.
"С точки зрения отпускной рентабельности в четвертом квартале 2025 года октябрь является самым удачным для отдыха", - сказала Владимирова.
Девушка перед отпуском - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
22 мая, 02:26
Она отметила, что в октябре будет 23 рабочих дня, поэтому финансовые потери при уходе в отпуск можно свести к минимуму.
"Выгодными периодами для отдыха являются те месяцы, в которых по производственному календарю больше всего рабочих дней", - объяснила эксперт.
Календарь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Вчера, 07:38
 
Ольга Владимирова
 
 
