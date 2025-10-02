Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире - РИА Новости, 02.10.2025
02:44 02.10.2025
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире
Установка индивидуальной системы регулирования температуры в квартире и счетчика, фиксирующего объем потребления, позволит самостоятельно регулировать... РИА Новости, 02.10.2025
Дарья Буймова
жкх, россия, владимир кошелев, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире

Депутат Кошелев рассказал, как регулировать температуру отопления в квартире

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Установка индивидуальной системы регулирования температуры в квартире и счетчика, фиксирующего объем потребления, позволит самостоятельно регулировать температуру отопления в квартире, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев.
Депутат уточнил, что индивидуальная система регулирования температуры в квартире включает в себя терморегуляторы на батареях для ручной или автоматической настройки температуры, а также современные умные термостаты и системы погодного регулирования, которые автоматически оптимизируют отопление в зависимости от потребностей и внешних погодных условий.
Ззаседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме предложили включать отопление в домах раньше срока
29 сентября, 14:00
"Централизованное отопление, несмотря на все его преимущества, имеет определенные ограничения, связанные с массовым характером услуг. Решения о включении и отключении отопления принимаются централизованно, исходя из среднесуточных температур наружного воздуха. Однако, в начале и конце отопительного сезона бывают дни, когда на улице уже прохладно, а отопление еще не включено, или, наоборот, на улице уже тепло, а батареи продолжают греть. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления", - сказал Кошелев.
Парламентарий добавил, что системы централизованного теплоснабжения обеспечивают тепловой энергией около 75% всех потребителей в России, при этом, по данным Минстроя России, доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, составляет порядка 30%, ежегодно обновляется 1,5–2,2%. По его словам, с помощью вентиля люди смогут самостоятельно регулировать температуру в своих комнатах, открывая или закрывая терморегуляторы на батареях. Кроме того, это позволит создать комфортный микроклимат, не перегревая помещения, когда на улице становится теплее, и получать достаточно тепла в прохладные дни, оплачивая услугу по факту потребления.
"В регионах отмечают, как высокий износ основных производственных фондов и эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводят к потерям и высокой себестоимости производства тепловой энергии. Нужно форсировать затянувшийся процесс оборудования многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов. Сегодня общедомовыми или индивидуальными счетчиками на холодную воду оснащены лишь 36% всех МКД (многоквартирных домов) по стране, на горячую воду – 30%, на электричество – 58%, на газ – менее 1%. В домах без счетчиков плата за теплоснабжение рассчитывается как произведение норматива потребления тепловой энергии на площадь вашей квартиры и на тариф - этот расчет существенно превышает расходы при наличии общедомового и индивидуальных счетчиков. Это самый справедливый подход - платить только за то тепло, которое реально потребили. Это будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов", - заключил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах
22 апреля, 01:47
 
