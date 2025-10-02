В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире

Депутат уточнил, что индивидуальная система регулирования температуры в квартире включает в себя терморегуляторы на батареях для ручной или автоматической настройки температуры, а также современные умные термостаты и системы погодного регулирования, которые автоматически оптимизируют отопление в зависимости от потребностей и внешних погодных условий.

"В регионах отмечают, как высокий износ основных производственных фондов и эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводят к потерям и высокой себестоимости производства тепловой энергии. Нужно форсировать затянувшийся процесс оборудования многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов. Сегодня общедомовыми или индивидуальными счетчиками на холодную воду оснащены лишь 36% всех МКД (многоквартирных домов) по стране, на горячую воду – 30%, на электричество – 58%, на газ – менее 1%. В домах без счетчиков плата за теплоснабжение рассчитывается как произведение норматива потребления тепловой энергии на площадь вашей квартиры и на тариф - этот расчет существенно превышает расходы при наличии общедомового и индивидуальных счетчиков. Это самый справедливый подход - платить только за то тепло, которое реально потребили. Это будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов", - заключил он.