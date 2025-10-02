Рейтинг@Mail.ru
14:35 02.10.2025
Губернатор Орловской области рассказал о ситуации с топливом в регионе
Губернатор Орловской области рассказал о ситуации с топливом в регионе
Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами на территории Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 02.10.2025
орловская область, андрей клычков, россия
Орловская область, Андрей Клычков, Россия
Губернатор Орловской области рассказал о ситуации с топливом в регионе

Клычков: в Орловской области нет проблем с горюче-смазочными материалами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
ТУЛА, 2 окт – РИА Новости. Никаких проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами на территории Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Также получил ряд сообщений жителей, обеспокоенных возможными перебоями в поставке бензина в Орловской области. Спешу успокоить – в настоящий момент никаких проблем с обеспечением ГСМ на территории региона нет, и не ожидается", - говорится в сообщении.
По словам Клычкова, гарантирующий поставщик нефтепродуктов АО "Орелнефтепродукт" и поставщик газа ООО "Газпром межрегионгаз Орёл" работают в штатном режиме. Он также уточнил, что необходимый запас топлива сформирован, на всех заправочных станциях отпуск топлива осуществляется без ограничений.
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Крыму ограничили продажи топлива на АЗС до 20 литров
1 октября, 17:41
 
Орловская областьАндрей КлычковРоссия
 
 
