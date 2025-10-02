"Сотни тысяч умирают". Орбан резко отреагировал на происходящее на Украине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Европейские лидеры ведут разрушительную политику в отношении Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
Орбан сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 14:17
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что не верит в способность Киева выполнить критерии для вступления в ЕС. Как отмечал Орбан, в Брюсселе хотят принять Украину в Евросоюз до 2030 года, однако решающее слово остается за Будапештом. По его словам, вступление Украины в ЕС способно разрушить венгерскую экономику. Орбан также заявил, что ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, из-за чего действия Брюсселя, вынуждающие Киев продолжать конфликт, являются лишь одним из методов такой колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Киева, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
1 октября, 11:05