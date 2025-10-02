Рейтинг@Mail.ru
"Сотни тысяч умирают". Орбан резко отреагировал на происходящее на Украине - РИА Новости, 02.10.2025
14:57 02.10.2025 (обновлено: 18:08 02.10.2025)
"Сотни тысяч умирают". Орбан резко отреагировал на происходящее на Украине
Европейские лидеры ведут разрушительную политику в отношении Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 02.10.2025
Орбан: европейские политики ведут разрушительную для Украины политику

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Европейские лидеры ведут разрушительную политику в отношении Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
"Брюссель решил, что может истощить Россию непрекращающейся войной. Из-за этого миллиарды вливаются в Украину, европейская экономика рушится, а сотни тысяч людей умирают на фронте", — подчеркнул он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Орбан сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 14:17
Орбан отметил, что Будапешт отрицает такую стратегию и настаивает на том, что Европа должна начать переговоры для достижения мира.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что не верит в способность Киева выполнить критерии для вступления в ЕС. Как отмечал Орбан, в Брюсселе хотят принять Украину в Евросоюз до 2030 года, однако решающее слово остается за Будапештом. По его словам, вступление Украины в ЕС способно разрушить венгерскую экономику. Орбан также заявил, что ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, из-за чего действия Брюсселя, вынуждающие Киев продолжать конфликт, являются лишь одним из методов такой колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Киева, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на саммите ЕС
1 октября, 11:05
 
