Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя, который представил на саммите ЕС... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:52:00+03:00
2025-10-02T12:52:00+03:00
2025-10-02T13:59:00+03:00
венгрия
брюссель
россия
виктор орбан
в мире
евросоюз
