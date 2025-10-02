Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 02.10.2025 (обновлено: 13:59 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/orban-2045828899.html
Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя
Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя - РИА Новости, 02.10.2025
Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя, который представил на саммите ЕС... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:52:00+03:00
2025-10-02T13:59:00+03:00
венгрия
брюссель
россия
виктор орбан
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251002/dogovor-2045788032.html
венгрия
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, в мире, евросоюз
Венгрия, Брюссель, Россия, Виктор Орбан, В мире, Евросоюз
Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против планов Брюсселя

Орбан обвинил ЕС в желании развязать войну с Россией из-за Украины

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя, который представил на саммите ЕС стратегию для "победы над РФ".
"Я так вижу, что Евросоюз обозначил, что идет на войну. Более того, вчера они даже представили военную стратегию, как победить Россию. Это бросает в дрожь, это плохо для Венгрии, на мой взгляд, для ЕС тоже, но давление огромное. Поэтому думаю, я предложу руководству (правящей венгерской - ред.) партии "Фидес" начать сбор подписей в Венгрии против военных планов Брюсселя, потому что нам потребуются все силы, чтобы не ввязываться в эту войну", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Вчера, 10:11
 
ВенгрияБрюссельРоссияВиктор ОрбанВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала