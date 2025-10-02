Орбан высказался о переговорах с Украиной по членству в ЕС

БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.