Орбан высказался о переговорах с Украиной по членству в ЕС

БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
"(На неформальном саммите ЕС в Копенгагене - ред.) выдвинули предложение об изменении нынешней правовой базы переговоров. До сих пор было так: для начала переговоров о вступлении в ЕС требуется 100% поддержка членов, для закрытия главы также требуется 100%. Они хотят изменить это так, чтобы открытие главы не требовало единогласия, достаточно было квалифицированного большинства, а для закрытия сохранялось единогласие. Но для изменения действующего правила тоже необходимо единогласие. А я сказал, что не согласен", - сказал Орбан.
Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.