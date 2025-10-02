Рейтинг@Mail.ru
12:40 02.10.2025 (обновлено: 12:44 02.10.2025)
Орбан высказался о переговорах с Украиной по членству в ЕС
Орбан высказался о переговорах с Украиной по членству в ЕС
евросоюз
украина
венгрия
в мире
копенгаген
виктор орбан
антониу кошта
европейский совет
евросоюз, украина, венгрия, в мире, копенгаген, виктор орбан, антониу кошта, европейский совет, санкции в отношении россии
Евросоюз, Украина, Венгрия, В мире, Копенгаген, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Европейский совет, Санкции в отношении России
Орбан высказался о переговорах с Украиной по членству в ЕС

Орбан: Венгрия против отмены единогласия для переговоров с Киевом по членству

БУДАПЕШТ, 2 окт - РИА Новости. Чтобы отменить принцип единогласия для начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, тоже нужно одобрение всех 27 стран, а Венгрия против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
"(На неформальном саммите ЕС в Копенгагене - ред.) выдвинули предложение об изменении нынешней правовой базы переговоров. До сих пор было так: для начала переговоров о вступлении в ЕС требуется 100% поддержка членов, для закрытия главы также требуется 100%. Они хотят изменить это так, чтобы открытие главы не требовало единогласия, достаточно было квалифицированного большинства, а для закрытия сохранялось единогласие. Но для изменения действующего правила тоже необходимо единогласие. А я сказал, что не согласен", - сказал Орбан.
Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Глава ЕП призвала ЕС начать переговоры с Украиной о членстве к концу года
