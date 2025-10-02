"Великая Молдова" прокомментировала грязную кампанию против оппозиции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Проводящаяся властями Молдавии грязная кампания против оппозиции говорит о страхе и панике режима президента республики Майи Санду, заявляет оппозиционная партия "Великая Молдова", которую в день парламентских выборов вычеркнули из бюллетеня.

ЦИК Молдавии в день парламентских выборов за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию названной партии. Минюст Молдавии 1 октября обратился в суд, чтобы ограничить ее деятельность на 12 месяцев.

"Мы стали свидетелями грязной кампании, в которой всё, что невозможно доказать, просто выдается за "очевидное". Ее единственная цель – создать иллюзию угрозы там, где есть лишь демократическая оппозиция. Подключение государственных институтов к этой кампании – яркое свидетельство страха и растущей паники режима, который понимает: его власть ускользает", - говорится в заявлении, опубликованном в партийном Telegram-канале.

Партия отмечает, что против нее используются "домыслы, натянутые аналогии и искусственные обобщения", которые не имеют никакого отношения к реальности.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.