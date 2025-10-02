https://ria.ru/20251002/opasnost-2045768999.html
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.10.2025
белгородская область
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Опасность объявили в 23.11 мск среды. Режим опасности атаки БПЛА длился в регионе 7 часов 47 минут.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории (Белгородской - ред.) области", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.