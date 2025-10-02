https://ria.ru/20251002/oon-2045978704.html
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:23:00+03:00
2025-10-02T19:23:00+03:00
2025-10-02T19:23:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20250802/zakharova-2033018915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, оон, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
Путин: ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям