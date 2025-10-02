Рейтинг@Mail.ru
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
19:23 02.10.2025
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин
ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба
в мире
россия
владимир путин
оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
2025
В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ООН нуждается в адаптации к реалиям, заявил Путин

Путин: ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. ООН сталкивается со сложностями, она нуждается в адаптации к реалиям, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Спору нет, ООН сталкивается со сложностями, как и любая организация сегодня, она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям", - сказал он.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
