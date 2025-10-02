Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин

https://ria.ru/20251002/oon-2045977192.html
Проблем в работе ООН очень много, но лучше чем ООН пока ничего нет, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
владимир путин
оон
выступление путина на "валдае" — 2025
