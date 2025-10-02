Рейтинг@Mail.ru
Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин
19:21 02.10.2025
Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин
Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин
Проблем в работе ООН очень много, но лучше чем ООН пока ничего нет, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба... РИА Новости, 02.10.2025
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире, владимир путин, оон, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Владимир Путин, ООН, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Проблем в работе ООН очень много, заявил Путин

Путин: проблем в работе ООН очень много, но лучше нее ничего нет

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Проблем в работе ООН очень много, но лучше чем ООН пока ничего нет, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше чем ООН тоже ничего пока нет, это тоже надо признать'', - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
В миреВладимир ПутинООНВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
