Рейтинг@Mail.ru
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/oon-2045975576.html
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин
ООН впитала множество культур и традиции, стала многополярной до того, как таким стал мир, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:19:00+03:00
2025-10-02T19:19:00+03:00
россия
владимир путин
оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013837830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, оон, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин

Путин: ООН впитала множество культур и традиций, стала многополярной

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. ООН впитала множество культур и традиции, стала многополярной до того, как таким стал мир, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Организация, которая возникла по инициативе нескольких крупнейших стран, за десятилетия существования не просто расширилась, она впитала множество различных культур и политических традиций, обрела разнообразие, превратилась в по-настоящему многополярную еще задолго до того, как таким стал мир", - сказал Путин.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин оценил роль ООН в мире
28 апреля, 14:41
 
РоссияВладимир ПутинООНМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала