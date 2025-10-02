https://ria.ru/20251002/oon-2045975576.html
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин
ООН впитала множество культур и традиции, стала многополярной до того, как таким стал мир, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
россия
владимир путин
оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
ООН впитала множество культур и традиций, заявил Путин
Путин: ООН впитала множество культур и традиций, стала многополярной