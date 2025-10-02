https://ria.ru/20251002/oman-2045747549.html
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана - РИА Новости, 02.10.2025
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана
Власти Омана запретили ввоз любой питьевой воды в бутылках из Ирана после того, как два человека умерли от отравления произведенной в Иране питьевой водой под... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T00:23:00+03:00
2025-10-02T00:23:00+03:00
2025-10-02T00:23:00+03:00
в мире
иран
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148540/38/1485403819_0:642:1359:1406_1920x0_80_0_0_ec706d50199a3ee85d6e6955363d8f20.jpg
https://ria.ru/20250808/otravlenie-2034079987.html
иран
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148540/38/1485403819_0:515:1359:1534_1920x0_80_0_0_73aeb14d976427ba9270bcb40a39a51c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оман
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана
Оман запретил воду из Ирана после гибели людей от отравления водой из бутылок
ДОХА, 2 окт - РИА Новости.
Власти Омана запретили ввоз любой питьевой воды в бутылках из Ирана после того, как два человека умерли от отравления произведенной в Иране питьевой водой под названием "Uranus Star", сообщила в среду оманская полиция, которую цитирует эмиратская газета Khaleej News
.
"В результате отравления произведенной в Иране
питьевой бутилированной водой умерли проживавшая в султанате женщина-иностранка и один подданный Омана
, который попал в больницу вместе со своей семьей в результате отравления и находился там два дня в критическом состоянии. Еще одна женщина сумела поправиться после отравления", - отмечается в сообщении полиции.
Оманские власти собрали образцы питьевой воды и обнаружили, что она была испорчена.
Власти султаната начали изымать всю воду этой торговой марки из магазинов и наложили запрет на ввоз из Ирана любой питьевой воды в бутылках. Кроме того, полиция обратилась ко всем жителям султаната с просьбой не использовать воду этой торговой марки и сообщить о любых подозрениях по поводу этой или любой другой воды.