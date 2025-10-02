Рейтинг@Mail.ru
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана - РИА Новости, 02.10.2025
00:23 02.10.2025
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана - РИА Новости, 02.10.2025
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана
Власти Омана запретили ввоз любой питьевой воды в бутылках из Ирана после того, как два человека умерли от отравления произведенной в Иране питьевой водой под... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
иран
оман
иран
оман
2025
в мире, иран, оман
В мире, Иран, Оман
В Омане запретили ввоз любой питьевой воды из Ирана

Оман запретил воду из Ирана после гибели людей от отравления водой из бутылок

ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Власти Омана запретили ввоз любой питьевой воды в бутылках из Ирана после того, как два человека умерли от отравления произведенной в Иране питьевой водой под названием "Uranus Star", сообщила в среду оманская полиция, которую цитирует эмиратская газета Khaleej News.
"В результате отравления произведенной в Иране питьевой бутилированной водой умерли проживавшая в султанате женщина-иностранка и один подданный Омана, который попал в больницу вместе со своей семьей в результате отравления и находился там два дня в критическом состоянии. Еще одна женщина сумела поправиться после отравления", - отмечается в сообщении полиции.
Оманские власти собрали образцы питьевой воды и обнаружили, что она была испорчена.
Власти султаната начали изымать всю воду этой торговой марки из магазинов и наложили запрет на ввоз из Ирана любой питьевой воды в бутылках. Кроме того, полиция обратилась ко всем жителям султаната с просьбой не использовать воду этой торговой марки и сообщить о любых подозрениях по поводу этой или любой другой воды.
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Турции расследуют сообщения о массовом отравлении россиян в отеле
8 августа, 09:37
 
В миреИранОман
 
 
