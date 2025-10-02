США продлили экспортные ограничения против "Уральских авиалиний"

ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на год временный запрет на экспортные привилегии российской авиакомпании "Уральские авиалинии", говорится в документе ведомства, опубликованном в Федеральном реестре - официальном сборнике документов американского правительства.

"Я определил, что продление данного распоряжения является необходимым в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период является целесообразным, поскольку "Уральские авиалинии" замешаны в постоянных и продолжающихся нарушениях", – заявил помощник министра торговли США Росс Кеннеди, чьи слова приводятся в документе.

Как отмечается в документе, временный запрет на экспортные операции в отношении перевозчика был впервые введён в октябре 2022 года сроком на 180 дней. С тех пор он несколько раз продлевался, включая октябрь 2023 и октябрь 2024 годов.