17:06 02.10.2025
США продлили экспортные ограничения против "Уральских авиалиний"
Министерство торговли США продлило на год временный запрет на экспортные привилегии российской авиакомпании "Уральские авиалинии", говорится в документе... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
сша
россия
украина
уральские авиалинии
в мире, сша, россия, украина, уральские авиалинии
В мире, США, Россия, Украина, Уральские авиалинии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Министерство торговли США продлило на год временный запрет на экспортные привилегии российской авиакомпании "Уральские авиалинии", говорится в документе ведомства, опубликованном в Федеральном реестре - официальном сборнике документов американского правительства.
"Я определил, что продление данного распоряжения является необходимым в интересах общества для предотвращения неизбежного нарушения правил и что продление на продолжительный период является целесообразным, поскольку "Уральские авиалинии" замешаны в постоянных и продолжающихся нарушениях", – заявил помощник министра торговли США Росс Кеннеди, чьи слова приводятся в документе.
Как отмечается в документе, временный запрет на экспортные операции в отношении перевозчика был впервые введён в октябре 2022 года сроком на 180 дней. С тех пор он несколько раз продлевался, включая октябрь 2023 и октябрь 2024 годов.
Минторг США пояснил, что ограничения связаны с экспортным контролем, введённым против России после начала конфликта на Украине, в том числе в авиационной сфере. Запрет предусматривает лицензионные требования на экспорт и реэкспорт воздушных судов и комплектующих, а также исключает возможность их использования российскими авиакомпаниями без специального разрешения.
