Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 02.10.2025 (обновлено: 09:57 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/odessa-2045758118.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе, сообщает "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:18:00+03:00
2025-10-02T09:57:00+03:00
в мире
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045715295.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
россия
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 02:09 мск.
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Вчера, 19:34
«

Одессе слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала