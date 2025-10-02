В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 02:09 мск.
«
"В Одессе слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18