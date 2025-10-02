Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец - РИА Новости, 02.10.2025
20:54 02.10.2025
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец происшествия Оксана Чернышова. РИА Новости, 02.10.2025
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец

Мирная жительница ранена в результате украинского обстрела Макеевки в ДНР

МАКЕЕВКА, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец происшествия Оксана Чернышова.
"Соседка пострадала у нас. Получила ранение в ногу. Ее увезла скорая помощь", - сказала Чернышова.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
29 сентября, 21:21
 
