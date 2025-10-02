https://ria.ru/20251002/obstrel-2046016462.html
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец
В ДНР при обстреле ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил очевидец
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР, рассказала РИА Новости очевидец происшествия Оксана Чернышова. РИА Новости, 02.10.2025
Мирная жительница ранена в результате украинского обстрела Макеевки в ДНР