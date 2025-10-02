Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
08:20 02.10.2025
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, от выстрела которого погиб на охоте глава Ленинского района Александр Гриб, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что Гриб скончался на охоте в лесном массиве в Доволенском районе Новосибирской области. Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о несчастном случае.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности на охоте", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным СК, 1 октября группа мужчин вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области вела по лицензии охоту на диких животных.
"Вечером того же дня при преследовании косуль мужчина выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате потерпевший, глава Ленинского района города Новосибирска получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении.
Прокуратура в свою очередь контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением смерти по неосторожности.
