СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, от выстрела которого погиб на охоте глава Ленинского района Александр Гриб, сообщает СУСК по Новосибирской области.