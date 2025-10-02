СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, от выстрела которого погиб на охоте глава Ленинского района Александр Гриб, сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что Гриб скончался на охоте в лесном массиве в Доволенском районе Новосибирской области. Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о несчастном случае.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности на охоте", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным СК, 1 октября группа мужчин вблизи села Шагалка Доволенского района Новосибирской области вела по лицензии охоту на диких животных.
"Вечером того же дня при преследовании косуль мужчина выстрелил из карабина в животных, не убедившись, что на линии огня нет других охотников. В результате потерпевший, глава Ленинского района города Новосибирска получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия", - сообщили в следственном управлении.
Прокуратура в свою очередь контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с причинением смерти по неосторожности.