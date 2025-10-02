Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области - РИА Новости, 02.10.2025
15:39 02.10.2025
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области - РИА Новости, 02.10.2025
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") наращивает сотрудничество с правительством Нижегородской... РИА Новости, 02.10.2025
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области

НОВИКОМ выдал Минфину Нижегородской области кредит на 9 млрд рублей

Нижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© пресс-служба банка НОВИКОМ
Нижний Новгород
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") наращивает сотрудничество с правительством Нижегородской области, банк предоставил региональному Минфину кредит на 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Договор был заключен в августе этого года. Срок кредита – 270 дней. В пресс-службе отметили, что предоставленные средства позволят профинансировать значимые расходы бюджета в области здравоохранения, образования, социальной сферы.
Филиал в Нижнем Новгороде открылся в 2011 году. С тех пор банк является партнером крупнейших промышленных предприятий региона. В пресс-службе отметили, что на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2025" банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области.
Помимо этого, у учреждения подписаны соглашения с нижегородскими фондами, реализующими меры государственной поддержки предпринимательства.
"Мы высоко ценим многолетнее партнерство с властями Нижегородской области. Уверена, финансовая поддержка банка придаст новый импульс развитию инфраструктуры и промышленности, поможет решению текущих задач, стоящих перед правительством, а также еще больше повысит инвестиционную привлекательность региона", — отметила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева, ее слова приводит пресс-служба.
