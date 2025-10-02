https://ria.ru/20251002/novikom-2045892499.html
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области - РИА Новости, 02.10.2025
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") наращивает сотрудничество с правительством Нижегородской... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:39:00+03:00
2025-10-02T15:39:00+03:00
2025-10-02T15:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045891630_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef398ac164f71788c8e2a5de3e87d101.jpg
https://ria.ru/20251002/soglashenie-2045832691.html
https://ria.ru/20250925/lyulin-2044342011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045891630_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cafbebde5f797eccefaa59f71b8f5b9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области
НОВИКОМ выдал Минфину Нижегородской области кредит на 9 млрд рублей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") наращивает сотрудничество с правительством Нижегородской области, банк предоставил региональному Минфину кредит на 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Договор был заключен в августе этого года. Срок кредита – 270 дней. В пресс-службе отметили, что предоставленные средства позволят профинансировать значимые расходы бюджета в области здравоохранения, образования, социальной сферы.
Филиал в Нижнем Новгороде открылся в 2011 году. С тех пор банк является партнером крупнейших промышленных предприятий региона. В пресс-службе отметили, что на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2025" банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области.
Помимо этого, у учреждения подписаны соглашения с нижегородскими фондами, реализующими меры государственной поддержки предпринимательства.
"Мы высоко ценим многолетнее партнерство с властями Нижегородской области. Уверена, финансовая поддержка банка придаст новый импульс развитию инфраструктуры и промышленности, поможет решению текущих задач, стоящих перед правительством, а также еще больше повысит инвестиционную привлекательность региона", — отметила управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева, ее слова приводит пресс-служба.