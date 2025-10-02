НОВИКОМ расширил сотрудничество с правительством Нижегородской области

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации "Ростех") наращивает сотрудничество с правительством Нижегородской области, банк предоставил региональному Минфину кредит на 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Договор был заключен в августе этого года. Срок кредита – 270 дней. В пресс-службе отметили, что предоставленные средства позволят профинансировать значимые расходы бюджета в области здравоохранения, образования, социальной сферы.

Филиал в Нижнем Новгороде открылся в 2011 году. С тех пор банк является партнером крупнейших промышленных предприятий региона. В пресс-службе отметили, что на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2025" банк подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области.

Помимо этого, у учреждения подписаны соглашения с нижегородскими фондами, реализующими меры государственной поддержки предпринимательства.