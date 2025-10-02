В Нью-Йорке столкнулись два самолета

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров.

"Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в Ла-Гуардии. Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого. <...> Пилоты сообщили <...> о как минимум одном пострадавшем", — говорится в публикации на сайте телеканала.