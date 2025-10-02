Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке столкнулись два самолета - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 02.10.2025 (обновлено: 10:29 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/nju-jork-2045768685.html
В Нью-Йорке столкнулись два самолета
В Нью-Йорке столкнулись два самолета - РИА Новости, 02.10.2025
В Нью-Йорке столкнулись два самолета
Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T07:09:00+03:00
2025-10-02T10:29:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045783049_0:93:1007:659_1920x0_80_0_0_db4a8c0603942f0285fd159697226fe5.jpg
https://ria.ru/20250211/stolknovenie-1998521616.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045783049_2:0:1005:752_1920x0_80_0_0_3ef2ba5abeae91337e5805772dfc1209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке столкнулись два самолета

При столкновении самолетов при рулении в аэропорту в США пострадал человек

© Фото : Oren/XCтолкновение двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Cтолкновение двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Oren/X
Cтолкновение двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов во время руления в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC со ссылкой на диспетчеров.
"Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления в среду вечером в Ла-Гуардии. Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого. <...> Пилоты сообщили <...> о как минимум одном пострадавшем", — говорится в публикации на сайте телеканала.
Пожарные ликвидируют последствия столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
11 февраля, 03:40
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала