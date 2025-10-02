Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Город Нежин Черниговской области полностью остался без электроснабжения в результате взрывов, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на мэра Александра Кодолу.
"Город Нежин Черниговской области остается без электроснабжения в результате ударов ... С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение", - сообщает издание со ссылкой на мэра города Кодолу.
Он отметил, что медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.
Украинская компания "Черниговоблэнерго" 2 октября сообщила, что графики отключений света введены в Черниговской области из-за аварии в сети. Позже в области были введены дополнительные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.