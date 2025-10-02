Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Город Нежин Черниговской области полностью остался без электроснабжения в результате взрывов, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на мэра Александра Кодолу.

"Город Нежин Черниговской области остается без электроснабжения в результате ударов ... С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение", - сообщает издание со ссылкой на мэра города Кодолу.

Он отметил, что медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.

Украинская компания "Черниговоблэнерго" 2 октября сообщила, что графики отключений света введены в Черниговской области из-за аварии в сети. Позже в области были введены дополнительные отключения света.