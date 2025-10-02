Рейтинг@Mail.ru
Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 02.10.2025
Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов
Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов
Город Нежин Черниговской области полностью остался без электроснабжения в результате взрывов, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на мэра... РИА Новости, 02.10.2025
Один из городов Черниговской области остался без света после взрывов

Нежин Черниговской области остался без света после взрывов

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Город Нежин Черниговской области полностью остался без электроснабжения в результате взрывов, сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на мэра Александра Кодолу.
"Город Нежин Черниговской области остается без электроснабжения в результате ударов ... С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение", - сообщает издание со ссылкой на мэра города Кодолу.
Он отметил, что медицинские учреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.
Украинская компания "Черниговоблэнерго" 2 октября сообщила, что графики отключений света введены в Черниговской области из-за аварии в сети. Позже в области были введены дополнительные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
