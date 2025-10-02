Ученый развеял мифы о диагностике рака груди

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Последние 15 лет рак молочной железы занимает лидирующую позицию в структуре онкологических заболеваний у женщин, составляя почти четверть от всех выявленных онкозаболеваний. Вместе с тем последние годы отмечается снижение смертности от рака молочной железы, что связано с выявлением заболевания на ранних стадиях. Об этом заявил старший научный сотрудник Национального центра онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена — филиала НМИЦ радиологии министерства здравоохранения РФ Михаил Мазо, выступая на круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня", где ведущие ученые и врачи обсудили современные подходы к профилактике и диагностике рака молочной железы, возможности хирургического лечения и реконструкции.

По его словам, маммография (рентгеновское исследование молочной железы) позволяет "увидеть невидимое" — обнаружить опухоль размером от 2 мм (за 2-3 года до того, как ее можно прощупать). В связи с этим ученый рекомендовал женщинам 40-75 лет делать маммографию 1 раз в два года (при отсутствии факторов риска).

УЗИ молочных желез, по его словам, не заменяет маммографию, а дополняет ее — лучше визуализирует плотную молочную железу у молодых женщин (до 35-40 лет). Применение магнитно-резонансной томографии в скрининге рака рекомендуется в группах высокого риска (семейный анамнез, наличие мутаций определенных генов) и для дообследования при неоднозначных результатах других исследований.

В связи с этим ученый развеял три основных мифа о диагностике РМЖ.

Миф 1: "Маммография вредна из-за облучения". По его словам, правда в том, что доза облучения крайне мала, а польза многократно превышает потенциальный риск.

Миф 2: "Если нет боли, то проверяться не надо". Как утверждает Михаил Мазо, ранние стадии рака безболезненны.

Миф 3: "Если в семье не было рака, мне ничего не грозит". "Около 80 процентов случаев РМЖ — спорадические, то есть не связаны с явной наследственностью", — подчеркнул он.