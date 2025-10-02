Рейтинг@Mail.ru
17:48 02.10.2025
Вучич допустил, что страны НАТО готовятся к войне
Страны НАТО увеличивают расходы на оборону, это означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать, заявил в четверг сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, россия, сербия, германия, александр вучич, фридрих мерц, марк рютте, нато, евросоюз, еврокомиссия
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Страны НАТО увеличивают расходы на оборону, это означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать, заявил в четверг сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства участвует в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в четверг в Копенгагене.
"Когда поднимаете на 5% (ВВП на оборонные расходы – ред.) - это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны", - заявил Вучич журналистам на полях саммита, трансляцию вело агентство Танюг.
Лидер Сербии отметил, что вопросу Украины уделялось больше всего времени на саммите, также в кулуарах обсуждали израильско-палестинский конфликт.
На полях саммита в Дании Вучич провел встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, где высказал приверженность развитию отношений между Сербией и Германией, также запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияСербияГерманияАлександр ВучичФридрих МерцМарк РюттеНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
