В Белом доме заявили, что США продолжат продавать оружие странам НАТО
В Белом доме заявили, что США продолжат продавать оружие странам НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
В Белом доме заявили, что США продолжат продавать оружие странам НАТО
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт указала, что позиция президента США по по вопросу поставок оружия Киеву остаётся неизменной. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:19:00+03:00
2025-10-02T17:19:00+03:00
2025-10-02T17:36:00+03:00
В Белом доме заявили, что США продолжат продавать оружие странам НАТО
В Белом доме заявили, что продолжат продавать оружие НАТО для поставок Украине