НАТО требует от Греции усилить помощь Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить военную поддержку Украины, в частности предоставив ей французские истребители Mirage, пишет греческая газета "Катимерини". "В тисках давления союзников и партнеров по НАТО снова находятся Афины с целью усилить их участие в попытках поддержать Киев", - говорится в статье. По информации издания, США, Франция, а также страны восточного крыла НАТО требуют от Афин продать несколько из 24 истребителей Mirage 2000-5, которыми располагают ВВС Греции, странам-посредникам с целью их последующей передачи Украине. Возможными посредниками могут выступить США, Германия, Чехия или Эстония. Но, учитывая, что речь идет о французских истребителях, Греция "довольно активно обсуждала эту возможность с Парижем". "Учитывая, что греческая сторона намерена приобрести со временем ещё 6-12 истребителей Rafale, обсуждался вопрос, сможет ли возможная перепродажа Mirage 2000-5 снизить стоимость приобретения технологически более новых самолетов", - говорится в статье. Как пишет "Катимерини", Афины отрицательно настроены к требованиям НАТО. "Что касается возможности перепродажи истребителей Mirage, которые в конечном итоге окажутся на Украине, то в Афинах к этому расположены крайне негативно, поскольку там хотят избежать возможности использования высокотехнологичных систем против России", - сказано в материале газеты. Одновременно с этим, как отмечается в публикации, Вашингтон оказывает давление на Грецию в отношении участия в инициативе PURL, а НАТО требует от нее допустить Турцию к участию в европейской программе кредитов на оборону SAFE. Ранее новостной портал Documentonews сообщал, что Греция собирается продать Чехии оружие и боеприпасы для их дальнейшей отправки на Украину. В частности, речь идет о 60 самоходных гаубицах и комплекте американских авиационных ракет Zuni. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее официальный представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что Турция обратились в Еврокомиссию с просьбой принять участие в контрактах в рамках программы перевооружения ЕС SAFE. Турция, будучи кандидатом на вступление в Евросоюз, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности в рамках этой инициативы, через которую будут предоставляться кредиты под низкие проценты для стимулирования оборонного производства по всей Европе, но для этого нужно согласие всех членов Евросоюза. Греческий премьер Кириакос Мицотакис 24 июля заявил, что Греция не допустит участия Турции в SAFE, если та не откажется от территориальных претензий на греческие острова.

