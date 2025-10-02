У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал "коалицией ожидающих" так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины, подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса.
"Спасибо, что в рамках коалиции желающих ведутся обсуждения, но она больше похожа на коалицию ожидающих. Прогресса нет", - заявил Расмуссен в интервью испанской газете Mundo.
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине
30 сентября, 21:42