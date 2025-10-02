Рейтинг@Mail.ru
У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
12:01 02.10.2025
У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал "коалицией ожидающих" так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины, подчеркнув, что ее... РИА Новости, 02.10.2025
У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО

© AP Photo / Jon Super Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Jon Super
Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал "коалицией ожидающих" так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины, подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса.
"Спасибо, что в рамках коалиции желающих ведутся обсуждения, но она больше похожа на коалицию ожидающих. Прогресса нет", - заявил Расмуссен в интервью испанской газете Mundo.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября, 08:00
Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В НАТО придумали новый предлог для помощи Украине
30 сентября, 21:42
 
Андерс Фог РасмуссенКир СтармерЭммануэль МакронРоссияВеликобританияУкраинаНАТОВ мире
 
 
