У коалиции желающих нет прогресса в вопросе Украины, заявил экс-генсек НАТО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал "коалицией ожидающих" так называемую "коалицию желающих" по поддержке Украины, подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса.