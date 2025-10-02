Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
05:33 02.10.2025 (обновлено: 08:25 02.10.2025)
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время конфликта из-за реагирования на вторжение в воздушное... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
эстония
россия
польша
марк рютте
дмитрий песков
нато
эстония
россия
польша
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, эстония, россия, польша, марк рютте, дмитрий песков, нато
В мире, Эстония, Россия, Польша, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время конфликта из-за реагирования на вторжение в воздушное пространство стран альянса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники.
"Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них... Генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО... Он (Рютте - ред.) даже повысил голос на Михала", — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
НАТО должна нарастить обороноспособность, заявил Рютте
25 сентября, 23:24
По словам собеседников телеканала, Рютте считает, что активировать статью, запрашивая консультации с НАТО, из-за каждого инцидента не стоит.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.
В Минобороны России не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Хегсет поговорил с главой Минобороны Эстонии о защите неба НАТО
24 сентября, 08:47
 
В миреЭстонияРоссияПольшаМарк РюттеДмитрий ПесковНАТО
 
 
