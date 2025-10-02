Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время конфликта из-за реагирования на вторжение в воздушное пространство стран альянса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники.
"Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них... Генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО... Он (Рютте - ред.) даже повысил голос на Михала", — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников телеканала, Рютте считает, что активировать статью, запрашивая консультации с НАТО, из-за каждого инцидента не стоит.
Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше и Эстонии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждения о якобы нарушениях воздушного пространства российскими летчиками экзальтированными истериками, подчеркнув, что они абсолютно безосновательны и бездоказательны.
В Минобороны России не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
