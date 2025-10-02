Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина напал на постояльца хостела с ножом
15:37 02.10.2025 (обновлено: 15:44 02.10.2025)
В Подмосковье мужчина напал на постояльца хостела с ножом
Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца хостела в подмосковном Королёве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Росгвардии. РИА Новости, 02.10.2025
королев, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Королев, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца хостела в подмосковном Королёве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Росгвардии.
В подмосковном Королёве росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения в хостеле.
"Прибывшие по сигналу "тревога" стражи правопорядка выяснили, что в ходе возникшего конфликта 41-летний уроженец ближнего зарубежья нанёс резаные ранения по различным частям тела 40-летнему постояльцу гостиницы", - говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии передали подозреваемого полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, заключили в ведомстве.
КоролевМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
