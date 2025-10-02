https://ria.ru/20251002/napadenie-2045891440.html
В Подмосковье мужчина напал на постояльца хостела с ножом
Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего с ножом на постояльца хостела в подмосковном Королёве, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка Росгвардии. РИА Новости, 02.10.2025
В подмосковном Королёве мужчина напал на постояльца хостела с ножом