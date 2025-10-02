Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опыт, полученный в боевых действиях в Колумбии, "не спасет от российской засады", рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник ВСУ Карлос Веласкес, отметив, что из 20 прибывших с ним бойцов 15 погибли.

"Опыт колумбийских военных очень ценится, но он не спасет от российской засады", - заявил наемник, который ранее сражался в составе ВС Колумбии против незаконных группировок - Революционных вооруженных сил Колумбии ( РВСК /FARC) и Армии национального освобождения (АНО/ELN).

Веласкес признался, что из 20 колумбийцев, с которыми он прибыл на Украину , 15 погибли в результате ударов оснащенных взрывчаткой БПЛА. Также он рассказал, что украинская сторона не оправдывает ожиданий вербуемых наемников, не выплачивает им обещанную зарплату, ущемляет иностранцев в правах.

"Вранье, что всем платят. Во многих случаях выплачивают только половину. Иностранцев дискриминируют. Заставляют их сражаться до смерти, а потом бросают, не соблюдают (обязательства – ред.) по контракту и (данные ранее – ред.) гарантии", - приводит Cambio слова наемника.

Также Веласкес сообщил в интервью Cambio, что процедура репатриации тел погибших колумбийцев крайне затруднена.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.