Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
Опыт, полученный в боевых действиях в Колумбии, "не спасет от российской засады", рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник ВСУ
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ

Веласкес: полученный военный опыт в Колумбии не спасет от российской засады

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опыт, полученный в боевых действиях в Колумбии, "не спасет от российской засады", рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник ВСУ Карлос Веласкес, отметив, что из 20 прибывших с ним бойцов 15 погибли.
"Опыт колумбийских военных очень ценится, но он не спасет от российской засады", - заявил наемник, который ранее сражался в составе ВС Колумбии против незаконных группировок - Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) и Армии национального освобождения (АНО/ELN).
Веласкес признался, что из 20 колумбийцев, с которыми он прибыл на Украину, 15 погибли в результате ударов оснащенных взрывчаткой БПЛА. Также он рассказал, что украинская сторона не оправдывает ожиданий вербуемых наемников, не выплачивает им обещанную зарплату, ущемляет иностранцев в правах.
"Вранье, что всем платят. Во многих случаях выплачивают только половину. Иностранцев дискриминируют. Заставляют их сражаться до смерти, а потом бросают, не соблюдают (обязательства – ред.) по контракту и (данные ранее – ред.) гарантии", - приводит Cambio слова наемника.
Также Веласкес сообщил в интервью Cambio, что процедура репатриации тел погибших колумбийцев крайне затруднена.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Подполье рассказало о румынских наемниках в Сумской области
29 сентября, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
