https://ria.ru/20251002/naemnik-2045894105.html
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
Опыт, полученный в боевых действиях в Колумбии, "не спасет от российской засады", рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник ВСУ РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:44:00+03:00
2025-10-02T15:44:00+03:00
2025-10-02T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20250929/ukraina-2045077386.html
колумбия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
Веласкес: полученный военный опыт в Колумбии не спасет от российской засады
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Опыт, полученный в боевых действиях в Колумбии, "не спасет от российской засады", рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник ВСУ Карлос Веласкес, отметив, что из 20 прибывших с ним бойцов 15 погибли.
"Опыт колумбийских военных очень ценится, но он не спасет от российской засады", - заявил наемник, который ранее сражался в составе ВС Колумбии
против незаконных группировок - Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК
/FARC) и Армии национального освобождения (АНО/ELN).
Веласкес признался, что из 20 колумбийцев, с которыми он прибыл на Украину
, 15 погибли в результате ударов оснащенных взрывчаткой БПЛА. Также он рассказал, что украинская сторона не оправдывает ожиданий вербуемых наемников, не выплачивает им обещанную зарплату, ущемляет иностранцев в правах.
"Вранье, что всем платят. Во многих случаях выплачивают только половину. Иностранцев дискриминируют. Заставляют их сражаться до смерти, а потом бросают, не соблюдают (обязательства – ред.) по контракту и (данные ранее – ред.) гарантии", - приводит Cambio слова наемника.
Также Веласкес сообщил в интервью Cambio, что процедура репатриации тел погибших колумбийцев крайне затруднена.
Президент Колумбии Густаво Петро
ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ
в Боготе Николая Тавдумадзе
в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.