https://ria.ru/20251002/mytischi-2045796410.html
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика - РИА Новости, 02.10.2025
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
В Мытищах колесо, слетевшее с грузовика, убило женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:42:00+03:00
2025-10-02T10:42:00+03:00
2025-10-02T14:46:00+03:00
происшествия
мытищи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045794955_0:207:1043:794_1920x0_80_0_0_35d2e50855a15a5625c7e6390db29e06.jpg
https://ria.ru/20251001/omsk-2045564771.html
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045794955_0:100:1015:861_1920x0_80_0_0_63d93bc583424215a213e29d414a39a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мытищи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
Женщину убило слетевшим с грузовика колесом на остановке в Мытищах
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Мытищах колесо, слетевшее с грузовика, убило женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне. В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия", — говорится в релизе.
Это произошло накануне, примерно в 17:10, на 19-м километре автодороги М-8 "Холмогоры".
По информации Telegram-канала SHOT, женщина вышла с работы и, собираясь уехать домой, подходила к остановке. Удар колеса пришелся по голове и был таким сильным, что пострадавшая скончалась на месте, не приходя в сознание.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.