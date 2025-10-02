В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Мытищах колесо, слетевшее с грузовика, убило женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне. В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия", — говорится в релизе.

Это произошло накануне, примерно в 17:10, на 19-м километре автодороги М-8 "Холмогоры".

По информации Telegram-канала SHOT, женщина вышла с работы и, собираясь уехать домой, подходила к остановке. Удар колеса пришелся по голове и был таким сильным, что пострадавшая скончалась на месте, не приходя в сознание.