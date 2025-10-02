Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
10:42 02.10.2025 (обновлено: 14:46 02.10.2025)
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика - РИА Новости, 02.10.2025
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика
В Мытищах колесо, слетевшее с грузовика, убило женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 02.10.2025
В Мытищах женщину убило колесом, слетевшим с грузовика

Женщину убило слетевшим с грузовика колесом на остановке в Мытищах

Место ДТП со смертельным исходом в Мытищах
Место ДТП со смертельным исходом в Мытищах - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место ДТП со смертельным исходом в Мытищах
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Мытищах колесо, слетевшее с грузовика, убило женщину, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"По предварительной информации, у грузового автомобиля под управлением 50-летнего водителя в процессе движения из-за технической неисправности произошло отсоединение задних левых колес, в результате чего одно из них по инерции продолжило самопроизвольное движение с последующим отбросом на пешехода, находившегося на остановочном павильоне. В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия", — говорится в релизе.
Это произошло накануне, примерно в 17:10, на 19-м километре автодороги М-8 "Холмогоры".
По информации Telegram-канала SHOT, женщина вышла с работы и, собираясь уехать домой, подходила к остановке. Удар колеса пришелся по голове и был таким сильным, что пострадавшая скончалась на месте, не приходя в сознание.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
