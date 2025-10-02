МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Негативное влияние шатдауна американского правительства на экономику США будет зависеть от его продолжительности, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"Влияние во многом будет зависеть от продолжительности приостановки работы и ее условий. Мы, безусловно, надеемся, что удастся найти компромисс, который позволит гарантировать полное финансирование федерального правительства", - сообщила она журналистам на брифинге.

Козак добавила, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации вокруг шатдауна и считает преждевременным на данном этапе давать оценку воздействия на экономику.