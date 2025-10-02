Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США
20:01 02.10.2025
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США

МВФ: влияние шатдауна на экономику США зависит от его продолжительности

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Негативное влияние шатдауна американского правительства на экономику США будет зависеть от его продолжительности, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Влияние во многом будет зависеть от продолжительности приостановки работы и ее условий. Мы, безусловно, надеемся, что удастся найти компромисс, который позволит гарантировать полное финансирование федерального правительства", - сообщила она журналистам на брифинге.
Козак добавила, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации вокруг шатдауна и считает преждевременным на данном этапе давать оценку воздействия на экономику.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
 
