МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фотографии документов, пароли, банковские уведомления и конфиденциальные снимки лучше хранить не в телефоне, а в защищенных облачных хранилищах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Скан паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт —настоящая находка, которая может быть использована для получения неправомерного доступа к аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии. Лучше всего такие файлы хранить в защищённых облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией", - говориться в сообщении.

Кроме того, многие записывают пароли от соцсетей, почты или банковских приложений в заметках или отправляют себе в мессенджер.

"Еще одна категория риска – пароли, сохраненные в браузерах. Если телефон окажется в руках мошенника, он получит полный контроль над вашей цифровой жизнью. Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи оффлайн", - уверяют правоохранители.

Также сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода. Для социальной инженерии это настоящая находка. "Чтобы не облегчать задачу мошенникам, регулярно очищайте историю сообщений от банков" - уточняют полицейские.

Кроме личной или деловой переписки в мессенджерах часто сохраняются номера карт, PIN-коды, адреса или ответы на секретные вопросы. Такой архив — первое, что будет изучать злоумышленник. Если удалять переписку неудобно, то следует воспользоваться резервным копированием в защищённое облако.

Помимо этого, в альбомах нередко оказываются снимки рабочих документов или более интимного характера. Их утечка может обернуться шантажом или попыткой вымогательства. Лучший вариант — перенести такие изображения в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем, если в хранении нет реальной необходимости.