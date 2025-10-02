Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне - РИА Новости, 02.10.2025
15:58 02.10.2025
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне - РИА Новости, 02.10.2025
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне
Фотографии документов, пароли, банковские уведомления и конфиденциальные снимки лучше хранить не в телефоне, а в защищенных облачных хранилищах, предупреждает... РИА Новости, 02.10.2025
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД рассказало, какие данные не стоит хранить в телефоне

МВД сообщило, что фото документов и пароли лучше хранить в облачных хранилищах

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фотографии документов, пароли, банковские уведомления и конфиденциальные снимки лучше хранить не в телефоне, а в защищенных облачных хранилищах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Скан паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав или банковских карт —настоящая находка, которая может быть использована для получения неправомерного доступа к аккаунтам, создания фейков или в социальной инженерии. Лучше всего такие файлы хранить в защищённых облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией", - говориться в сообщении.
26 сентября, 05:23
Телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
26 сентября, 05:23
Кроме того, многие записывают пароли от соцсетей, почты или банковских приложений в заметках или отправляют себе в мессенджер.
"Еще одна категория риска – пароли, сохраненные в браузерах. Если телефон окажется в руках мошенника, он получит полный контроль над вашей цифровой жизнью. Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи оффлайн", - уверяют правоохранители.
Также сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода. Для социальной инженерии это настоящая находка. "Чтобы не облегчать задачу мошенникам, регулярно очищайте историю сообщений от банков" - уточняют полицейские.
Кроме личной или деловой переписки в мессенджерах часто сохраняются номера карт, PIN-коды, адреса или ответы на секретные вопросы. Такой архив — первое, что будет изучать злоумышленник. Если удалять переписку неудобно, то следует воспользоваться резервным копированием в защищённое облако.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Вчера, 08:38
Помимо этого, в альбомах нередко оказываются снимки рабочих документов или более интимного характера. Их утечка может обернуться шантажом или попыткой вымогательства. Лучший вариант — перенести такие изображения в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем, если в хранении нет реальной необходимости.
"Контакты и адресная книга. В ней хранятся номера родственников и коллег. Мошенник может использовать эти данные для фишинга или целевой социальной инженерии. Удаляйте лишние контакты, переносите важные в защищённую резервную копию и не храните примечания с личной информацией прямо в карточке контакта", - заключили в ведомстве.
Платежные документы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями
Вчера, 03:39
 
