МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники крадут деньги под предлогом обмена валют через боты Telegram, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД

"Мошеннических предложений распространяется множество, и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" — никогда", — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, с января по август ущерб от действий мошенников достиг в России 134 миллиардов рублей, тогда как годом ранее он оценивался в 116 миллиардов. Но при этом темп прироста ущерба сократился с 65 процентов в начале года до 26 по итогам августа.