МВД рассказало о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Мошенники крадут деньги под предлогом обмена валют через боты Telegram, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T08:38:00+03:00
2025-10-02T08:38:00+03:00
2025-10-02T10:26:00+03:00
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники крадут деньги под предлогом обмена валют через боты Telegram, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД
"Мошеннических предложений распространяется множество, и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Телеграм-чат или "связь через знакомого" — никогда", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
По данным МВД, с января по август ущерб от действий мошенников достиг в России 134 миллиардов рублей, тогда как годом ранее он оценивался в 116 миллиардов. Но при этом темп прироста ущерба сократился с 65 процентов в начале года до 26 по итогам августа.
В то же время начало сокращаться число киберпреступлений: если в 2024-м оно выросло на 13 процентов, в 2025-м — снизилось на четыре процента, а регистрация дистанционных краж упала на 17,5 процента.