Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы

ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о реорганизации музея дружбы армянского и русского народов в музей социалистических культур путем присоединения к Национальной картинной галерее.

В музее дружбы армянского и русского народов, расположенном в городе Абовян в 20 километрах от Еревана , хранятся почти 900 экспонатов.

"Государственную некоммерческую организацию "Музей дружбы армянского и русского народов" реорганизовать в Музей социалистических культур в форме присоединения к Национальной картинной галерее Армении", - говорится в постановлении, проект которого представила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.

По замыслу кабмина, после реорганизации музей должен стать "уникальной площадкой для критического переосмысления социалистической жизни и визуальной культуры, демонстрации ключевых этапов формирования советской культуры в виде инновационных и аналитических корреляций произведений искусства, архитектуры, предметов быта, аудиовизуальных материалов".

В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что процесс реорганизации осуществляется в контексте реформ в сфере культуры, направленных на целевое распределение ресурсов и повышение эффективности управления.

"Будут реализованы многоплановые выставочные, образовательные и исследовательские программы… Богатые и разнообразные фонды музея будут регулярно пополняться материалами из Национальной картинной галереи и частных коллекций", - отмечается в документе.