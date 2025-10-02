Рейтинг@Mail.ru
Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/muzey-2045793645.html
Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы
Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы - РИА Новости, 02.10.2025
Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы
Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о реорганизации музея дружбы армянского и русского народов в музей социалистических культур путем... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:36:00+03:00
2025-10-02T10:36:00+03:00
ереван
армения
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045792683_0:21:1018:593_1920x0_80_0_0_65198e42bff8a3686d19a8cd07965f24.jpg
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250910/pashinjane-2041030438.html
ереван
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045792683_97:0:888:593_1920x0_80_0_0_b1498e55ff3885fb7bd205c311b1987d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, армения, в мире, россия
Ереван, Армения, В мире, Россия
Под Ереваном реорганизуют музей армянско-российской дружбы

Музей армянско-российской дружбы под Ереваном превратят в музей соцкультур

© Фото : Музей дружбы армянского и русского народовМузей дружбы армянского и русского народов
Музей дружбы армянского и русского народов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Музей дружбы армянского и русского народов
Музей дружбы армянского и русского народов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о реорганизации музея дружбы армянского и русского народов в музей социалистических культур путем присоединения к Национальной картинной галерее.
В музее дружбы армянского и русского народов, расположенном в городе Абовян в 20 километрах от Еревана, хранятся почти 900 экспонатов.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
"Государственную некоммерческую организацию "Музей дружбы армянского и русского народов" реорганизовать в Музей социалистических культур в форме присоединения к Национальной картинной галерее Армении", - говорится в постановлении, проект которого представила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян.
По замыслу кабмина, после реорганизации музей должен стать "уникальной площадкой для критического переосмысления социалистической жизни и визуальной культуры, демонстрации ключевых этапов формирования советской культуры в виде инновационных и аналитических корреляций произведений искусства, архитектуры, предметов быта, аудиовизуальных материалов".
В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что процесс реорганизации осуществляется в контексте реформ в сфере культуры, направленных на целевое распределение ресурсов и повышение эффективности управления.
"Будут реализованы многоплановые выставочные, образовательные и исследовательские программы… Богатые и разнообразные фонды музея будут регулярно пополняться материалами из Национальной картинной галереи и частных коллекций", - отмечается в документе.
Там же уточняется, что благодаря охвату "не только советского, но и международного опыта и нарративов социализма" музей займет уникальное место в регионе, расширит свое значение и привлекательность за пределами Армении, став одним из крупных культурных центров Абовяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией
10 сентября, 17:59
 
ЕреванАрменияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала