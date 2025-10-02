В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полицейские задержали во Внуково иностранца, которого Интерпол разыскивал за торговлю людьми на органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Волк сообщила, что он разыскивался правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, с 2006 по 2008 год злоумышленник входил в транснациональную группировку, торговавшей людьми для изъятия у них жизненно важных органов. По этой преступной схеме он и его сообщники убедили нескольких россиян прибыть в Косово и за деньги согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в частной клинике в Приштине донорам причинили тяжкие телесные повреждения, уточнила Волк.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 111 и 127.1 УК. По поручению Генпрокуратуры и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД по Москве, был организован международный розыск фигуранта.
Представитель ведомства пояснила, что в результате совместной работы НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами разыскиваемый был депортирован из Турции, где было установлено его местонахождение.
Инициаторы розыска задержали злоумышленника, когда он прибыл из Стамбула в Москву.