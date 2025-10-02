Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 03.10.2025
23:31 02.10.2025 (обновлено: 00:19 03.10.2025)
https://ria.ru/20251002/moskva-2046059031.html
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 03.10.2025
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом
Полицейские задержали во Внуково иностранца, которого Интерпол разыскивал за торговлю людьми на органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-02T23:31:00+03:00
2025-10-03T00:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
косово
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20250805/rossija-2033486188.html
https://ria.ru/20250713/interpol-2028857166.html
россия
москва
косово
происшествия, россия, москва, косово, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Москва, Косово, Ирина Волк, Интерпол
В Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

МВД: в Москве задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полицейские задержали во Внуково иностранца, которого Интерпол разыскивал за торговлю людьми на органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
«

"В аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортной полиции задержали депортированного из Турецкой Республики иностранца.", — сказала она.

Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
5 августа, 15:08
Волк сообщила, что он разыскивался правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, с 2006 по 2008 год злоумышленник входил в транснациональную группировку, торговавшей людьми для изъятия у них жизненно важных органов. По этой преступной схеме он и его сообщники убедили нескольких россиян прибыть в Косово и за деньги согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в частной клинике в Приштине донорам причинили тяжкие телесные повреждения, уточнила Волк.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 111 и 127.1 УК. По поручению Генпрокуратуры и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД по Москве, был организован международный розыск фигуранта.
Представитель ведомства пояснила, что в результате совместной работы НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами разыскиваемый был депортирован из Турции, где было установлено его местонахождение.
Инициаторы розыска задержали злоумышленника, когда он прибыл из Стамбула в Москву.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
СМИ: Интерпол заинтересовался российским школьником из-за игры
13 июля, 12:47
 
ПроисшествияРоссияМоскваКосовоИрина ВолкИнтерпол
 
 
