В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак - РИА Новости, 02.10.2025
01:13 02.10.2025
В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак
В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак - РИА Новости, 02.10.2025
В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак
В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и... РИА Новости, 02.10.2025
общество, москва, сергей собянин, московская городская дума
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума
В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак

В Москве ввели новые штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве установлены новые штрафы за несоблюдение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными, соответствующий закон подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Московская городская дума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных, теперь размер штрафа для граждан составляет до 3000 рублей, для должностных лиц - до 15000 рублей, а для юридических лиц - до 30000 рублей.
