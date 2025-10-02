https://ria.ru/20251002/moshenniki-2045759626.html
Мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян
Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2025
Технологии, Дубай, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мошенники начали использовать арабский мессенджер Chatti для обмана россиян