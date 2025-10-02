Рейтинг@Mail.ru
03:52 02.10.2025
2025
технологии, дубай, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Дубай, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Жителю столицы в мессендежере Chatti позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России", — сказал собеседник агентства.
ТехнологииДубайФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
