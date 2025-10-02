В Госдуме рассказали о мошенничестве с "Пушкинской картой"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мошенники, пользуясь доверчивостью детей, предлагают им вывести деньги с "Пушкинской карты", просят ее реквизиты, а после списывают все средства, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

"Любые предложения о выводе денег с "Пушкинской карты" — мошенничество. Мошенники добрались уже до детских счетов. Пользуются доверчивостью ребят и подталкивают на преступление. Они предлагают ребятам вывести деньги с карты, просят ее реквизиты, срок действия, код на обратной стороне. Некоторые дети соглашаются, передают всю информацию аферистам, даже код подтверждения. В итоге остаются без средств на "Пушкинской карте", - сказала Лантратова

По ее мнению, проблема возникла из-за того, что не все школьники находят способы расходования этих средств. Депутат отметила, что "Пушкинская карта" не очень востребована, в частности, в сельской местности, где молодежи просто не на что потратить выделенные деньги, и с этим надо разбираться.

« "Возможно, следует организовать для сельской молодежи экскурсии в региональный центр или соседние субъекты, когда и сами транспортные услуги можно будет оплачивать картой", - добавила Лантратова.

Также, она подчеркнула, что в "Пушкинскую карту" надо включить покупку произведений русских и советских классиков литературы, ведь в настоящее время качественные, красивые издания книг довольно дорогостоящие, и для людей в сельской местности малодоступны.

Кроме того, глава думского комитета считает, что в школах необходимо провести урок о безопасности использования "Пушкинской карты" в рамках "Разговоров о важном", ОБЖ или во время классного часа.