В Госдуме рассказали о мошенничестве с "Пушкинской картой"
03:47 02.10.2025
В Госдуме рассказали о мошенничестве с "Пушкинской картой"
общество
яна лантратова
госдума рф
2025
Новости
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о мошенничестве с "Пушкинской картой"

Депутат Лантратова: мошенники списывают деньги с "Пушкинской карты"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мошенники, пользуясь доверчивостью детей, предлагают им вывести деньги с "Пушкинской карты", просят ее реквизиты, а после списывают все средства, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Любые предложения о выводе денег с "Пушкинской карты" — мошенничество. Мошенники добрались уже до детских счетов. Пользуются доверчивостью ребят и подталкивают на преступление. Они предлагают ребятам вывести деньги с карты, просят ее реквизиты, срок действия, код на обратной стороне. Некоторые дети соглашаются, передают всю информацию аферистам, даже код подтверждения. В итоге остаются без средств на "Пушкинской карте", - сказала Лантратова.
По ее мнению, проблема возникла из-за того, что не все школьники находят способы расходования этих средств. Депутат отметила, что "Пушкинская карта" не очень востребована, в частности, в сельской местности, где молодежи просто не на что потратить выделенные деньги, и с этим надо разбираться.
"Возможно, следует организовать для сельской молодежи экскурсии в региональный центр или соседние субъекты, когда и сами транспортные услуги можно будет оплачивать картой", - добавила Лантратова.
Также, она подчеркнула, что в "Пушкинскую карту" надо включить покупку произведений русских и советских классиков литературы, ведь в настоящее время качественные, красивые издания книг довольно дорогостоящие, и для людей в сельской местности малодоступны.
Кроме того, глава думского комитета считает, что в школах необходимо провести урок о безопасности использования "Пушкинской карты" в рамках "Разговоров о важном", ОБЖ или во время классного часа.
"Чтобы дети, во-первых, понимали, что законными способами снять деньги с карты нельзя, во-вторых, осознавали свою ответственность за взаимодействие с преступниками. Также можно разместить в учебных заведениях информационные плакаты с предупреждением. "Пушкинская карта" создана для культурного развития молодёжи, а не для обналичивания средств. Нельзя никому сообщать ее данные и коды подтверждения", - подытожила Лантратова.
Яна Лантратова
 
 
