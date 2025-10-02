Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/moshennichestvo-2045758783.html
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями - РИА Новости, 02.10.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями
В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления и квитанции, а также подбрасывают в почтовые... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:39:00+03:00
2025-10-02T03:39:00+03:00
россия
почта россии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
мошенничество
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93931/71/939317138_0:49:2500:1455_1920x0_80_0_0_b1e84bfca77e0424a35111a382b826f6.jpg
https://ria.ru/20250926/nalog-2044372429.html
https://ria.ru/20251001/matkapital-2045584093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93931/71/939317138_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_cc3435db2d9a1ced493cc0a40aafb6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, почта россии, федеральная налоговая служба (фнс россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, мошенничество, мошенники
Россия, Почта России, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Мошенничество, мошенники
Россиян предупредили о мошенничестве с фальшивыми налоговыми уведомлениями

Мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления и квитанции о налогах

© Fotolia / patpitchayaПлатежные документы
Платежные документы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Fotolia / patpitchaya
Платежные документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают россиянам поддельные уведомления и квитанции, а также подбрасывают в почтовые ящики бумажные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В преддверии декабрьского срока уплаты имущественных налогов мошенники рассылают поддельные уведомления и квитанции (ПД-4) через смс, электронную почту, мессенджеры и бумажные письма", - говорится в сообщении.
Прохожий у здания Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Налог на вклады: кого касается, как и сколько оплачивать
26 сентября, 08:00
"Бумажные версии с QR-кодами, ведущими на фишинговые ресурсы, имитирующие официальные порталы, мошенники подбрасывают в почтовые ящики. На поддельных сайтах пользователей убеждают в наличии задолженности и необходимости срочной оплаты", - добавляется там.
Активная рассылка налоговых уведомлений перед декабрьским сроком уплаты создает идеальные условия для массовых фишинговых атак, отмечают эксперты.
В "Мошеловке" напомнили, что официальные уведомления и квитанции направляются "Почтой России" и дублируются в личном кабинете на портале "Госуслуг" или на сайте ФНС России.
Эксперты рекомендуют проверять адреса территориальных отделений, указанные в квитанциях, так как в поддельных документах часто указываются несуществующие адреса.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В двух регионах раскрыли схему мошенничества с маткапиталом
Вчера, 11:33
 
РоссияПочта РоссииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материаловМошенничествомошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала