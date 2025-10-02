Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии "Великая Молдова" на год, сообщили в пресс-службе Минюста республики.

ЦИК Молдавии в день парламентских выборов за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию политсилы. Министерство юстиции страны 1 октября обратилось в суд, чтобы ограничить ее на 12 месяцев.

"Апелляционная палата Кишинева подтвердила, что ходатайства министерства были удовлетворены", — отметили в ведомстве.

По его данным, в распоряжении правоохранительных органов якобы имеются сведения о возможном внешнем финансировании "Великой Молдовы" из России . В самой партии считают это решение политически мотивированным.

Ее лидер Виктория Фуртунэ заявляла РИА Новости, что готова оспаривать снятие с выборов в ЕСПЧ . Она призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации, что, по ее словам, заставит власти провести повторные выборы.

Также суд приостановил деятельность Современной демократической партии Молдовы .

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию . В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (до 301 участка) с расчетом на получение голосов европейской диаспоры.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду , и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:

"Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;

"Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева; Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;

Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона; Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;

Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина; "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.

Последнюю безосновательно сняли с избирательной гонки накануне дня тишины: ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8. ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.