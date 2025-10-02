Рейтинг@Mail.ru
Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год
17:06 02.10.2025 (обновлено: 18:11 02.10.2025)
Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год
Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год - РИА Новости, 02.10.2025
Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год
Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии "Великая Молдова" на год, сообщили в пресс-службе Минюста республики.
молдавия
в мире
россия
кишинев
майя санду
влад плахотнюк
европейский суд по правам человека (еспч)
парламентские выборы в молдавии
молдавия
россия
кишинев
Деятельность партии "Великая Молдова" приостановили на год

Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии "Великая Молдова" на год

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Суд в Кишиневе приостановил деятельность партии "Великая Молдова" на год, сообщили в пресс-службе Минюста республики.

ЦИК Молдавии в день парламентских выборов за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию политсилы. Министерство юстиции страны 1 октября обратилось в суд, чтобы ограничить ее на 12 месяцев.

В Кремле отметили странности и нарушения на выборах в Молдавии
Вчера, 11:51
"Апелляционная палата Кишинева подтвердила, что ходатайства министерства были удовлетворены", — отметили в ведомстве.
По его данным, в распоряжении правоохранительных органов якобы имеются сведения о возможном внешнем финансировании "Великой Молдовы" из России. В самой партии считают это решение политически мотивированным.
Ее лидер Виктория Фуртунэ заявляла РИА Новости, что готова оспаривать снятие с выборов в ЕСПЧ. Она призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации, что, по ее словам, заставит власти провести повторные выборы.
Также суд приостановил деятельность Современной демократической партии Молдовы.
Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию. В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (до 301 участка) с расчетом на получение голосов европейской диаспоры.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю безосновательно сняли с избирательной гонки накануне дня тишины: ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8. ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.
ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более чем 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Молдавия, В мире, Россия, Кишинев, Майя Санду, Влад Плахотнюк, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Парламентские выборы в Молдавии, Василий Тарлев, Игорь Додон
 
 
