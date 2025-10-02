В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы"

КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил в четверг под стражу на 30 суток председателя оппозиционной в Молдавии партии "Христианско-социальный союз Молдовы", журналиста Габриеля Кэлина, сообщил после заседания журналистам его адвокат Юрий Мэрджиняну.

"Суд принял решение о предварительном аресте сроком на 30 суток в отношении Габриеля Кэлина. На данный момент ему предъявлены обвинения по двум статьям: подкуп избирателей, коррупция в сфере выборов и отмывание денег. Мой подзащитный признаёт себя невиновным. Мы просили смягчить меру, предложили домашний арест вместо содержания под стражей… Нигде не указано, что он аффилирован с кем-либо", – сказал адвокат.

По его словам, Кэлин был задержан во вторник.

Следствие утверждает, что политик якобы проводил транзакции через международные платформы для конвертации российских рублей и использовал сложные маршруты перелетов, чтобы скрыть поездки в Россию

"Все обвинения являются политической уловкой, направленной на устранение оппозиции. Это месть за мою журналистскую деятельность и критику власти", – заявил сам Кэлин журналистам после заседания.

В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул , уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".