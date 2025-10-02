Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/moldaviya-2045921523.html
В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы"
В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы" - РИА Новости, 02.10.2025
В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы"
Районный суд Кишинева поместил в четверг под стражу на 30 суток председателя оппозиционной в Молдавии партии "Христианско-социальный союз Молдовы", журналиста... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:04:00+03:00
2025-10-02T17:04:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996781312_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a84c0e60ad85d42c473781546f9101c3.jpg
https://ria.ru/20251002/moldaviya-2045920939.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045823492.html
https://ria.ru/20251001/zakharova-2045554424.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996781312_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_12e865a8ca3d50fea66e83f9225303e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул
В Кишиневе суд арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы"

Суд на 30 суток арестовал лидера "Христианско-социального союза Молдовы" Кэлина

© Фото : Кэлин/TelegramГабриэл Кэлин
Габриэл Кэлин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Кэлин/Telegram
Габриэл Кэлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 окт – РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил в четверг под стражу на 30 суток председателя оппозиционной в Молдавии партии "Христианско-социальный союз Молдовы", журналиста Габриеля Кэлина, сообщил после заседания журналистам его адвокат Юрий Мэрджиняну.
"Суд принял решение о предварительном аресте сроком на 30 суток в отношении Габриеля Кэлина. На данный момент ему предъявлены обвинения по двум статьям: подкуп избирателей, коррупция в сфере выборов и отмывание денег. Мой подзащитный признаёт себя невиновным. Мы просили смягчить меру, предложили домашний арест вместо содержания под стражей… Нигде не указано, что он аффилирован с кем-либо", – сказал адвокат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком
Вчера, 17:01
По его словам, Кэлин был задержан во вторник.
Следствие утверждает, что политик якобы проводил транзакции через международные платформы для конвертации российских рублей и использовал сложные маршруты перелетов, чтобы скрыть поездки в Россию.
"Все обвинения являются политической уловкой, направленной на устранение оппозиции. Это месть за мою журналистскую деятельность и критику власти", – заявил сам Кэлин журналистам после заседания.
В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков рассказал, что Россия ожидает от Молдавии
Вчера, 12:33
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
1 октября, 08:26
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала