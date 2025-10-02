Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Состоявшиеся в Молдавии в прошлое воскресенье парламентские выборы нельзя назвать иначе, как "кринж-цирком", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Слово "кринж" в российском молодежном сленге означает стыд или смущение за чужие действия или поведение.
"Огромное количество вопросов мы получили в связи с ситуацией вокруг так называемых выборов в Молдавии. Они составили достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это... ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят манипулирования демократией по западным лекалам. Потому что иначе, как какой-то... кринж-цирк, это назвать нельзя", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.
Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборовоппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
