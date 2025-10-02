Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 02.10.2025 (обновлено: 17:02 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/moldaviya-2045920939.html
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком - РИА Новости, 02.10.2025
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком
Состоявшиеся в Молдавии в прошлое воскресенье парламентские выборы нельзя назвать иначе, как "кринж-цирком", заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:01:00+03:00
2025-10-02T17:02:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
мария захарова
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045165262.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d2d1440627f3b67759336d9c127c62d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Мария Захарова, Майя Санду
Захарова назвала выборы в Молдавии кринж-цирком

Захарова: выборы в Молдавии нельзя назвать иначе, как кринж-цирком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Состоявшиеся в Молдавии в прошлое воскресенье парламентские выборы нельзя назвать иначе, как "кринж-цирком", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Слово "кринж" в российском молодежном сленге означает стыд или смущение за чужие действия или поведение.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
"Огромное количество вопросов мы получили в связи с ситуацией вокруг так называемых выборов в Молдавии. Они составили достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это... ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят манипулирования демократией по западным лекалам. Потому что иначе, как какой-то... кринж-цирк, это назвать нельзя", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция.
Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборовоппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияРумынияМария ЗахароваМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала