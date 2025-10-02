Рейтинг@Mail.ru
Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей на выборах, заявили в ПМР - РИА Новости, 02.10.2025
17:00 02.10.2025
Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей на выборах, заявили в ПМР
Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей из числа миротворцев на инциденты в зону безопасности в день проведения парламентских выборов, сообщил в четверг РИА Новости, 02.10.2025
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
объединенная контрольная комиссия (окк)
парламентские выборы в молдавии
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), Парламентские выборы в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей из числа миротворцев на инциденты в зону безопасности в день проведения парламентских выборов, сообщил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Константин Калинёнок.
"Механизм Объединённой контрольной комиссии в данной ситуации не сработал. Наши молдавские коллеги заблокировали все наши предложения о выезде военных наблюдателей на сообщения о минировании, на перекрытия движения на мостах, поэтому в докладе этого не было. Мы сделали соответствующее заявление", - сказал Калинёнок.
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что на данный момент в Приднестровье и Молдавии нет приготовлений к боевым действиям. "Был заслушан доклад Объединённого военного командования. Обстановка в зоне безопасности признана управляемой и контролируемой", - отметил Калинёнок.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В миреМолдавияКишиневМайя СандуОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)Парламентские выборы в Молдавии
 
 
