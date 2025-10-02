Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей на выборах, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Молдавия блокировала выезд военных наблюдателей из числа миротворцев на инциденты в зону безопасности в день проведения парламентских выборов, сообщил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Константин Калинёнок.

"Механизм Объединённой контрольной комиссии в данной ситуации не сработал. Наши молдавские коллеги заблокировали все наши предложения о выезде военных наблюдателей на сообщения о минировании, на перекрытия движения на мостах, поэтому в докладе этого не было. Мы сделали соответствующее заявление", - сказал Калинёнок.