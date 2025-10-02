Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию

Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии на парламентских выборах голосовали за партию "Действие и солидарность" (ПДС) вопреки ее неэффективному управлению из-за страха и запугивания, заявил директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.

"Голосование за ПДС было продиктовано страхами и запугиванием, желанием продолжать европейский путь, несмотря на неэффективное управление. Избирательная кампания по выборам в парламент была пронизана геополитической тематикой в условиях, когда люди требовали решений по ценам, зарплатам, пенсиям, экономическому развитию, мерам в сфере образования, здравоохранения и т. д.", — заявил Петруци журналистам,

По его словам, впервые правительство в рамках избирательной кампании вообще не отчитывалось за свое управление, вместо этого они давали на внешнеполитические темы.

« "ПДС выиграла битву, не допустив, как это было раньше, никаких политических дебатов по каким-либо внутренним вопросам. Они не допустили классического соревнования", - пояснил социолог.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.