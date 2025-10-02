Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию - РИА Новости, 02.10.2025
16:57 02.10.2025
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию
Граждане Молдавии на парламентских выборах голосовали за партию "Действие и солидарность" (ПДС) вопреки ее неэффективному управлению из-за страха и запугивания
2025
Эксперт рассказал, почему в Молдавии голосовали за правящую партию

Петруци: жители Молдавии голосовали за ПДС на парламентских выборах из-за страха

Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
© РИА Новости / Родион Прока
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии на парламентских выборах голосовали за партию "Действие и солидарность" (ПДС) вопреки ее неэффективному управлению из-за страха и запугивания, заявил директор молдавского Института социологических исследований IMAS Дору Петруци.
"Голосование за ПДС было продиктовано страхами и запугиванием, желанием продолжать европейский путь, несмотря на неэффективное управление. Избирательная кампания по выборам в парламент была пронизана геополитической тематикой в условиях, когда люди требовали решений по ценам, зарплатам, пенсиям, экономическому развитию, мерам в сфере образования, здравоохранения и т. д.", — заявил Петруци журналистам,
29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
29 сентября, 08:00
По его словам, впервые правительство в рамках избирательной кампании вообще не отчитывалось за свое управление, вместо этого они давали на внешнеполитические темы.
"ПДС выиграла битву, не допустив, как это было раньше, никаких политических дебатов по каким-либо внутренним вопросам. Они не допустили классического соревнования", - пояснил социолог.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

1 из 10
Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

2 из 10
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

3 из 10
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

6 из 10
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

9 из 10
На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молд

10 из 10

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

1 из 10

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

6 из 10

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

