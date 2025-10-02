Рейтинг@Mail.ru
Кишинев нарушил конституцию, ограничив избирателей, заявил экс-глава КС - РИА Новости, 02.10.2025
10:10 02.10.2025
Кишинев нарушил конституцию, ограничив избирателей, заявил экс-глава КС
Кишинев нарушил конституцию, ограничив избирателей, заявил экс-глава КС

Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Власти Молдавии нарушили конституцию страны, когда решили ограничить право на участие в голосование для избирателей из Приднестровья и России, заявил бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
"Действия власти, конечно, нарушили права граждан, прописанные в Конституции, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Чинились препятствия гражданам Республики Молдова, неважно, где они находились, в стране или за рубежом временно, не были созданы все условия для того, чтобы этот конституционный принцип избирать гражданами власть реализовался на практике", - заявил Пулбере журналистам, комментируя прошедшие парламентские выборы.
Бывший глава КС признал, что нынешняя власть пользовалась и административным ресурсом.
"На моей памяти с 1990 года все представители власти, которые руководили государством, использовали административный ресурс. От этого приема и нынешняя власть не отказалась", - отметил Пулбере.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
