Кишинев нарушил конституцию, ограничив избирателей, заявил экс-глава КС

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Власти Молдавии нарушили конституцию страны, когда решили ограничить право на участие в голосование для избирателей из Приднестровья и России, заявил бывший председатель Конституционного суда Дмитрий Пулбере.

"Действия власти, конечно, нарушили права граждан, прописанные в Конституции, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Чинились препятствия гражданам Республики Молдова, неважно, где они находились, в стране или за рубежом временно, не были созданы все условия для того, чтобы этот конституционный принцип избирать гражданами власть реализовался на практике", - заявил Пулбере журналистам, комментируя прошедшие парламентские выборы.