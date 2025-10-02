Рейтинг@Mail.ru
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции, заявил Филат - РИА Новости, 02.10.2025
09:04 02.10.2025
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции, заявил Филат
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции, заявил Филат
Молдавия оказалась на первом месте в мире по депопуляции среди государств с населением более 1 миллиона человек, страна сталкивается с самым большим и серьезным РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:04:00+03:00
2025-10-02T09:04:00+03:00
2025
1920
1920
true
В мире, Молдавия, Влад Филат
Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции, заявил Филат

Филат назвал депопуляцию главным кризисом Молдавии

© AP Photo / Yves LoggheВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Молдавия оказалась на первом месте в мире по депопуляции среди государств с населением более 1 миллиона человек, страна сталкивается с самым большим и серьезным кризисом в своей истории, заявил экс-премьер, глава Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Последний отчет Всемирного банка подтвердил: Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции среди государств среднего и крупного масштаба. Это, самый большой и сложный кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, страна рискует превратиться в пустое пространство, экспортирующее собственных граждан и импортирующее демографическую катастрофу.
Филат отметил, что в 2024 году численность населения страны сократилась на 2,8%, в том же году в республике зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет, менее 25 тысяч новорождённых. Количество смертей продолжает значительно превышать число рождений, естественный прирост остается глубоко отрицательным. Эмиграция остается центральным явлением: ежегодно десятки тысяч граждан покидают страну, в первую очередь, молодые и трудоспособные.
"Ускоренная депопуляция это не просто статистика, а реальность, напрямую ударяющая по рынку труда – хронический дефицит работников в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг; по пенсионной системе – всё больше пенсионеров и всё меньше плательщиков взносов; образованию – резкое сокращение числа школьников и студентов, закрытие учебных заведений; по национальной безопасности – страна, теряющая население, неизбежно теряет и способность к сопротивлению", - подчеркивает Филат.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдове есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Заголовок открываемого материала