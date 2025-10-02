Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции, заявил Филат

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Молдавия оказалась на первом месте в мире по депопуляции среди государств с населением более 1 миллиона человек, страна сталкивается с самым большим и серьезным кризисом в своей истории, заявил экс-премьер, глава Либерально-демократической партии Влад Филат.

"Последний отчет Всемирного банка подтвердил: Молдавия вышла на первое место в мире по депопуляции среди государств среднего и крупного масштаба. Это, самый большой и сложный кризис, с которым сталкивается Республика Молдова, и он должен стать абсолютным приоритетом любой программы правления страной. Необходимы срочные, последовательные и эффективные меры для остановки исхода населения", - написал Филат в своем Telegram-канале

По его словам, страна рискует превратиться в пустое пространство, экспортирующее собственных граждан и импортирующее демографическую катастрофу.

Филат отметил, что в 2024 году численность населения страны сократилась на 2,8%, в том же году в республике зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 200 лет, менее 25 тысяч новорождённых. Количество смертей продолжает значительно превышать число рождений, естественный прирост остается глубоко отрицательным. Эмиграция остается центральным явлением: ежегодно десятки тысяч граждан покидают страну, в первую очередь, молодые и трудоспособные.

"Ускоренная депопуляция это не просто статистика, а реальность, напрямую ударяющая по рынку труда – хронический дефицит работников в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг; по пенсионной системе – всё больше пенсионеров и всё меньше плательщиков взносов; образованию – резкое сокращение числа школьников и студентов, закрытие учебных заведений; по национальной безопасности – страна, теряющая население, неизбежно теряет и способность к сопротивлению", - подчеркивает Филат.