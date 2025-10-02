Рейтинг@Mail.ru
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/moldaviya-2045750119.html
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов - РИА Новости, 02.10.2025
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов
Москва рассчитывает, что Кишинев после прошедших в стране парламентских выборов пойдет на нормализацию и восстановление отношений с Россией, так как большинство РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T01:05:00+03:00
2025-10-02T01:05:00+03:00
в мире
россия
кишинев
молдавия
михаил галузин
нато
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg
https://ria.ru/20251001/pridnestrove-2045692516.html
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045493139.html
россия
кишинев
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1d2911c7b60f79b730f2918af881625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кишинев, молдавия, михаил галузин, нато, москва
В мире, Россия, Кишинев, Молдавия, Михаил Галузин, НАТО, Москва
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов

Галузин: Москва надеется, что Кишинев пойдет на улучшение отношений с Россией

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Кишинев после прошедших в стране парламентских выборов пойдет на нормализацию и восстановление отношений с Россией, так как большинство населения страны в целом не поддерживает курс властей, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин "Известиям".
"Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией… Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима", - сказал Галузин.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии
Вчера, 17:56
Он напомнил, что власти страны давно организовали гонения на русскоязычные СМИ и политические партии, выступающие за дружбу с Россией, что в очередной раз проявилось в ходе подготовки и проведения выборов, когда от них отстраняли неугодные партии и политиков, а также чинились препятствия для голосования гражданам, живущим в Приднестровье.
По словам Галузина, Молдавия по политическим соображениям отказывается от торговли с Россией, несмотря на то что стране выгодно покупать дешевый газ и продавать свою сельхозпродукцию.
При этом, как отметили в департаменте информации и печати МИД России, тревожно то, что несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима.
"Как и прежде, выступаем в пользу нормализации контактов между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей, возобновления ритмичной работы сложившихся многосторонних форматов", - подчеркнули в МИД РФ.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Оппозиционный блок "Победа" назвал выборы в Молдавии нелегитимными
дополняется ...
 
В миреРоссияКишиневМолдавияМихаил ГалузинНАТОМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала