Москва рассчитывает на восстановление отношений с Кишиневом после выборов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Кишинев после прошедших в стране парламентских выборов пойдет на нормализацию и восстановление отношений с Россией, так как большинство населения страны в целом не поддерживает курс властей, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин "Известиям"

"Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией … Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений, а не пути в никуда, то есть разрыва с Россией, безоглядного сближения с Евросоюзом и НАТО и превращения страны в логистический узел для поддержки киевского режима", - сказал Галузин

Он напомнил, что власти страны давно организовали гонения на русскоязычные СМИ и политические партии, выступающие за дружбу с Россией, что в очередной раз проявилось в ходе подготовки и проведения выборов, когда от них отстраняли неугодные партии и политиков, а также чинились препятствия для голосования гражданам, живущим в Приднестровье.

По словам Галузина, Молдавия по политическим соображениям отказывается от торговли с Россией, несмотря на то что стране выгодно покупать дешевый газ и продавать свою сельхозпродукцию.

При этом, как отметили в департаменте информации и печати МИД России, тревожно то, что несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима.