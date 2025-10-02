Блок "Победа" заявил о разрушении экономики Молдавии из-за коррупции

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Экономика Молдавии разрушается из-за высокого уровня коррупции, произвола, а также неэффективного управления по стороны партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявили в четверг в оппозиционном блоке "Победа".

Оппозиция отмечает, что ВВП Молдавии вырос в 2024 году всего на 0,1%, после падения в 2022, инфляция в 2022 достигала 34%, в 2024 — все еще остается на уровне 7-8%, 800 000 граждан уехали работать за границу, 23-40% ВВП — в теневой экономике, Молдавия находится на 76 месте из 180 по уровню восприятия коррупции.