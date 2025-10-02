Блок "Победа" заявил о разрушении экономики Молдавии из-за коррупции

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Экономика Молдавии разрушается из-за высокого уровня коррупции, произвола, а также неэффективного управления по стороны партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявили в четверг в оппозиционном блоке "Победа".
"Экономику Молдавии разрушают коррупция и произвол — и это не "выдумка" оппозиции. Это официальный отчет Госдепа США. В "Докладе об инвестиционном климате Молдовы в 2025 году" наша страна описана как государство с высоким уровнем коррупции, неэффективным управлением и опасной для инвесторов судебной системой", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что ВВП Молдавии вырос в 2024 году всего на 0,1%, после падения в 2022, инфляция в 2022 достигала 34%, в 2024 — все еще остается на уровне 7-8%, 800 000 граждан уехали работать за границу, 23-40% ВВП — в теневой экономике, Молдавия находится на 76 месте из 180 по уровню восприятия коррупции.
"Суды политизированы, решения исполняются медленно, доверие к ним минимально. Бюрократия, непрозрачные госзакупки, давление на бизнес, хаос в законах, барьеры для инвестиций и отсутствие внятной политики развития. Блок "Победа" говорит об этом, граждане чувствуют на себе каждый день последствия политики Майи Санду, а ПДС по-прежнему делают вид, что они победили на выборах и за них проголосовало большинство граждан", - подчеркивают представители блока.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.