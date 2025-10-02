https://ria.ru/20251002/mishustin-2045747159.html
Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО
Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО - РИА Новости, 02.10.2025
Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 2 октября в Москве выставку, посвященную 85-летию системы среднего профессионального образования, сообщила... РИА Новости, 02.10.2025
Мишустин посетит выставку, посвященную юбилею системы СПО
