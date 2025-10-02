Мирошник прокомментировал деятельность сайта "Миротворец"

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Деятельность скандального украинского сайта "Миротворец", провоцировавшего по сути внесудебные казни, прикрывается не только украинскими властями, но и их спонсорами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В последнее время в список "изменников" вносили и детей.

"Только тогда, когда это касалось непосредственно каких-то их представителей, которые безумные руководители этого ресурса включали в свой ресурс, только тогда где-то на Западе начинали какие-то голоса издавать", - сказал Мирошник , отвечая на вопрос, была ли какая-то реакция со стороны западных политиков.

"И причем они говорили не о том, что нужно ликвидировать ресурс, который иногда бывал смертельно опасен, потому что в этом ресурсе они публиковали персональные данные, адреса, телефоны отдельных людей. Они, по сути дела, провоцировали к внесудебным казням. И там часть людей погибла, базируясь на тех данных, которые были опубликованы на этом ресурсе. Есть сегодня факт, что этот ресурс не понес ответственности ни за что. То есть он прикрывается не только украинскими властями, но и их спонсорами. И поэтому эта информационная помойка продолжает существовать", - сказал Мирошник.

По его словам, в список может быть внесен кто угодно. "Это проявление миазмов информационных, это распространение информационной инфекции", - охарактеризовал дипломат деятельность сайта. Он напомнил, что человек может быть обвинен только по решению суда, и если есть справедливый суд. "Здесь просто развешивание ярлыков, внесение в реестр кого угодно, двух-трехлетних детей, потому что они с родителями куда-то перемещались, и данные даже на этих детей, объявление их врагами вносится на этот ресурс. Это очередное проявление беспредела украинских властей, которые полностью игнорируют существующие нормы, и чего-то цивилизованного в их действиях, по крайней мере, на этом треке, ожидать просто нет смысла. А для тех стран, которые представляют глобальный юг или мировое большинство, это просто маркер, что вот такая помойка может влиять на настроение людей"- сказал Мирошник.

Комментируя отсутствие реакции со стороны Европы , хотя европейское законодательство запрещает публикацию личных данных, посол сказал, что это двойственный подход. "Когда западным спонсорам очень хочется, то они предпочитают смотреть сквозь пальцы – здесь видим, здесь не видим. Если бы это было написано про какого-то немецкого журналиста, то, наверное, надо бы возмущаться и потребовать, чтобы они исключили его. А если там перечень журналистов российских медиа, огромное количество людей, живущих на исторических территориях, руководители, которые подвергаются нападениям, террористическим актам, это европейские, западные структуры просто не замечают. Они предпочитают не замечать. Это такой двойственный подход. Они говорят, есть закон, то есть подходы для нас, а есть подходы для вас. Как незабвенный Боррель – у нас есть цветущий сад, а все остальное джунгли, так вот, почувствуйте, что вы в джунглях". – сказал Мирошник.

Он отметил, что это ресурс используется для борьбы с политическими противниками. "Есть помойка, которая существует вне закона, есть организации боевиков, которые тоже существуют вне закона, и дальше террористическая активность на уровне всего государства, -вот эта цепочка, которая работает единым механизмом. То есть они обозначают своего врага, без суда, без следствия, без доказательств, без ничего, просто публикуют все его данные. Потом включаются сюда боевики, которые могут до него достать, либо же Украина уже как государство, которое применяет без ограничений весь арсенал террористических действий. Вот это механизм, и поверьте, те, кто его заказывал, прекрасно знают, что он существует, прекрасно знают, что он выходит за рамки каких-то цивилизованных норм ведения войны. Они считают, что он эффективно работает, поэтому так можно бороться со своими политическими оппонентами", - сказал Мирошник.