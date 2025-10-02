МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что не приходится ждать восстановления нормальных взаимоотношений Киева с Москвой и Минском, пока не сменится руководство на Украине.

Он добавил, что сейчас Украина "возглавляется предателями, которые отправили этот народ на уничтожение". "Марионетки (Запада - ред.), которые ее возглавляют, они просто уничтожают ее", - констатировал дипломат.