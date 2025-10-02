Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал условие восстановления отношений Киева и Москвы - РИА Новости, 02.10.2025
15:44 02.10.2025
Мирошник назвал условие восстановления отношений Киева и Москвы
Мирошник назвал условие восстановления отношений Киева и Москвы - РИА Новости, 02.10.2025
Мирошник назвал условие восстановления отношений Киева и Москвы
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что не приходится ждать восстановления нормальных взаимоотношений... РИА Новости, 02.10.2025
украина
россия
белоруссия
Мирошник назвал условие восстановления отношений Киева и Москвы

Мирошник: РФ не ждет восстановления отношений с Украиной до смены ее руководства

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что не приходится ждать восстановления нормальных взаимоотношений Киева с Москвой и Минском, пока не сменится руководство на Украине.
"На сегодняшний день, к сожалению, вот этот трек (нацеленность на переговоры по урегулированию – ред.), который заявляется нами, категорически отрицается западниками. Они не хотят сохранить Украину, украинский народ они не хотят дать возможности славянским государствам (России, Белоруссии и Украине – ред.) жить в дружбе, сотрудничестве и добрососедстве. Все больше навязывают (идею – ред.), что "вы должны убить друг друга"… До тех пор, пока не поменяется … управляющая структура государства (Украины – ред.), вряд ли можно рассчитывать на какое-то восстановление нормальных взаимоотношений" , - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Лукашенко призвал Зеленского остановиться
8 августа, 17:52
Он добавил, что сейчас Украина "возглавляется предателями, которые отправили этот народ на уничтожение". "Марионетки (Запада - ред.), которые ее возглавляют, они просто уничтожают ее", - констатировал дипломат.
"Ситуация крайне сложная. Поэтому годы вот этой страны (Украины – ред.), этого народа, они просто сочтены, если продолжится вот такая история (если не изменится политика Киева – ред.)", - отметил Мирошник. По его словам, сегодня над Украиной поставлен по сути эксперимент Западом, и есть много шансов, что страну просто уничтожат. При этом дипломат обратил внимание на демографическую проблему на Украине, назвав ее катастрофической. "Для поддержания населения страны на одном уровне, на одну женщину должно приходиться 2,5 ребенка. Там приходится меньше одного", - объяснил он.
Мирошник высказал сомнения, что на Украине вообще может остаться какое-то население, которое в будущем будет решать вопросы восстановления отношений с соседними Белоруссией и Россией. При этом он заявил, что Россия и Белоруссия открыты к возобновлению нормальных отношений. "Мы к этому открыты, мы все время протягиваем (руку для сотрудничества – ред.)", - сказал Мирошник. Он обратил внимание на роль Белоруссии в разрешении украинского кризиса с 2014 года, напомнив об организованных в Белоруссии сначала сотнях встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, а затем и переговорах между Украиной и Россией. "Беларусь делала все для того, чтобы решить этот конфликт политико-дипломатическим путем урегулирования. Не получилось", - констатировал дипломат.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Зеленского намеренно внедрили во власть на Украине, заявил Сальдо
8 сентября, 08:21
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияРодион МирошникСНГ
 
 
