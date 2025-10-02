Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Переговоры с Украиной стоят на паузе, со стороны Киева нет ответа на предложение России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Россия создала механизм под названием "Стамбульский формат", в рамках которого были начаты переговоры, проведены три тура переговоров. "Российская сторона максимально передала и документы по гуманитарному взаимодействию, и по политическому регулированию. Поэтому на сегодняшний день мяч находится на стороне Киева и на стороне его хозяев. Поэтому трек заработает в любой момент, когда будут реальные основания для ведения диалога", - сказал посол.