Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Переговоры с Украиной стоят на паузе, со стороны Киева нет ответа на предложение России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сегодня со стороны Киева нет ответа на вопросы, на предложение России и по меморандуму об регулировании, и по созданию отдельных групп рабочих, которые могли бы отработать каждый трек. Поэтому на сегодняшний день сам механизм, сама площадка есть, но она стоит на паузе. И на паузе она стоит исключительно из-за украинской стороны. Потому что украинская сторона не готова отвечать на те вопросы, которые там были поставлены. То есть переговорный трек существует для того, чтобы там вести диалог и достигать какого-то результата", - сказал Мирошник.
По его словам, Россия создала механизм под названием "Стамбульский формат", в рамках которого были начаты переговоры, проведены три тура переговоров. "Российская сторона максимально передала и документы по гуманитарному взаимодействию, и по политическому регулированию. Поэтому на сегодняшний день мяч находится на стороне Киева и на стороне его хозяев. Поэтому трек заработает в любой момент, когда будут реальные основания для ведения диалога", - сказал посол.
Мирошник отметил, что украинская сторона выполнила те договоренности по гуманитарному направлению, а по политическому направлению никаких движений в данный момент просто нет. "И, наверное, это одно из самых красноречивых доказательств того, что Киев не хочет урегулирования. Киеву не нужен мир. Непосредственно руководству Украины он не нужен. Они не собираются договариваться, потому что любой вариант договоренности, по их мнению, чреват для них самих в первую очередь. Не для Украины, не для украинского народа, а для отдельных представителей украинской диктатуры", - сказал посол.
По его словам, для танго нужны двое, и для того, чтобы вести переговоры, нужно, чтобы две стороны хотели вести эти переговоры. "Мы сделали в свою очередь все то, что от нас требовалось. Президент (России Владимир Путин - ред.) создал этот формат, точнее возобновил его своими личными усилиями. Позвонил (президенту Турции Реджепу Тайипу - ред.) Эрдогану и договорился о площадке, и создали группы. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Сейчас западники вместе с Киевом просто поставили переговоры на паузу", - сказал Мирошник.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.