Рейтинг@Mail.ru
Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 02.10.2025 (обновлено: 16:24 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/miroshnik-2045891799.html
Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник
Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.10.2025
Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник
Переговоры с Украиной стоят на паузе, со стороны Киева нет ответа на предложение России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:38:00+03:00
2025-10-02T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20251002/ukraina-2045902035.html
https://ria.ru/20250929/signaly-2045009597.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Родион Мирошник
Переговоры с Украиной стоят на паузе, заявил Мирошник

Мирошник: переговоры стоят на паузе, у Киева нет ответа на предложение РФ

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Переговоры с Украиной стоят на паузе, со стороны Киева нет ответа на предложение России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сегодня со стороны Киева нет ответа на вопросы, на предложение России и по меморандуму об регулировании, и по созданию отдельных групп рабочих, которые могли бы отработать каждый трек. Поэтому на сегодняшний день сам механизм, сама площадка есть, но она стоит на паузе. И на паузе она стоит исключительно из-за украинской стороны. Потому что украинская сторона не готова отвечать на те вопросы, которые там были поставлены. То есть переговорный трек существует для того, чтобы там вести диалог и достигать какого-то результата", - сказал Мирошник.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мирошник рассказал, зачем Европе нужен конфликт на Украине
Вчера, 16:10
По его словам, Россия создала механизм под названием "Стамбульский формат", в рамках которого были начаты переговоры, проведены три тура переговоров. "Российская сторона максимально передала и документы по гуманитарному взаимодействию, и по политическому регулированию. Поэтому на сегодняшний день мяч находится на стороне Киева и на стороне его хозяев. Поэтому трек заработает в любой момент, когда будут реальные основания для ведения диалога", - сказал посол.
Мирошник отметил, что украинская сторона выполнила те договоренности по гуманитарному направлению, а по политическому направлению никаких движений в данный момент просто нет. "И, наверное, это одно из самых красноречивых доказательств того, что Киев не хочет урегулирования. Киеву не нужен мир. Непосредственно руководству Украины он не нужен. Они не собираются договариваться, потому что любой вариант договоренности, по их мнению, чреват для них самих в первую очередь. Не для Украины, не для украинского народа, а для отдельных представителей украинской диктатуры", - сказал посол.
По его словам, для танго нужны двое, и для того, чтобы вести переговоры, нужно, чтобы две стороны хотели вести эти переговоры. "Мы сделали в свою очередь все то, что от нас требовалось. Президент (России Владимир Путин - ред.) создал этот формат, точнее возобновил его своими личными усилиями. Позвонил (президенту Турции Реджепу Тайипу - ред.) Эрдогану и договорился о площадке, и создали группы. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Сейчас западники вместе с Киевом просто поставили переговоры на паузу", - сказал Мирошник.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Кремле заявили об отсутствии сигналов из Киева о готовности к переговорам
29 сентября, 04:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала